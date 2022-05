Gervasini candidata per la lista “Noi con voi” di Besozzo: “Ecco il nostro programma”

Emanuela Gervasini è la candidata sindaco per Besozzo della lista “Noi con voi” che raggruppa i partiti di centrodestra e un gruppo di cittadini.

La candidata sindaco e il gruppo che la sostiene sintetizza in diversi punti il suo programma. Al primo posto troviamo la “persona al centro”. Ovvero: agevolazioni e sostegno per anziani e famiglie in difficoltà , aggregazioni rionali e rivalorizzazione delle frazioni, promozione del volontariato.

Al secondo punto del programma la riduzione delle imposte comunali, ovvero la riduzione dell’addizionale IRPEF o, in alternativa, riduzione aliquota IMU. Al terzo punto la sicurezza: collaborazione sistematica del Comune con Polizia e Carabinieri per render più sicuro il territorio comunale. Segue la Scuola, cultura, sport e associazioni con il mantenimento dell’apertura della scuola primaria statale di Bogno e rilancio della Scuola Civica di Musica “Isabella Pellegrini” di Olginasio, oltre il sostegno alle associazioni culturali e sportive presenti nel Comune.

E ancora, l‘urbanistica e promozione del patrimonio storico: valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico di valenza storica del Comune, realizzazione di una struttura sovracomunale nell’area ex Sonnino, finalizzata ad accogliere un sistema museale, e di un polo scolastico e sportivo nell’area ex Cartiera, la realizzazione di una piazza urbana nell’area antistante il Teatro Duse e la essa in sicurezza della viabilità e realizzazione di parcheggi di dimensioni contenute per rilanciare le attività commerciali. Infine, il miglioramento dell’arredo urbano.

E ancora: azioni per il miglioramento dell’ambiente con il miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso l’attivazione di sistemi ecosostenibili e l’incentivazione di fonti di energia alternative a basso impatto ambientale, come il fotovoltaico.