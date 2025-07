Motociclista di Samarate ucciso da un orso in Romania

Un motociclista italiano è stato attaccato e ucciso da un orso mentre si trovava in Romania, durante un viaggio in moto.

La vittima è Omar Farang Zin, di 48 anni, di Samarate, dipendente Sea a Malpensa.

La tragedia è accaduta sotto gli occhi di alcuni testimoni che hanno riportato che il 48enne si sarebbe avvicinato ad un’orsa con i suoi cuccioli per filmare l’incontro con il suo telefonino. Proprio in quel momento l’animale lo ha aggredito, uccidendolo.

Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per Zin non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo per la violenza dei colpi.

Le autorità romene hanno aperto un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stanno valutando eventuali responsabilità nella gestione della sicurezza in quell’area frequentata da turisti.

Omar Farang Zin era molto conosciuto nel Varesotto per la sua passione per i viaggi e per le due ruote. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo aeroportuale di Malpensa, dove lavorava da anni. Tanti i messaggi di incredulità e cordoglio sui suoi profili social, dove Omar pubblicava tutte le foto dei suoi viaggi. Tra le ultime, purtroppo, anche quelle di incontri molto ravvicinati con gli orsi.

(Sopra: Omar Farang Zin in una recente foto tratta dal suo profilo Facebook)