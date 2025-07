In sella a Besozzo per il quarto Gp di mountain bike

Il Comune di Besozzo in collaborazione con Cross Country dei Parchi, affiliato ACSI, ospiterà domenica 6 luglio (partenza ore 10.15 dal palazzo comunale) il 4°GP MTB Besozzo. “Gli ottimi risultati raggiunti nella proficua collaborazione negli anni scorsi, anche con il campionato nazionale di MTB XC del 2024, – interviene l’assessore allo sport e benessere Francesca Pianese – hanno rappresentato lo spunto per rendere tale tappa quale momento annuale di riferimento per i raider. Un’occasione di sport per gli amanti del ciclismo di mountain bike, un’occasione di riscoperta del territorio. Tra l’altro percorso tracciato che può essere utilizzato tutto l’anno da tutti gli appassionati della disciplina sportiva della MTB”.

“Il Comune di Besozzo e gli organizzatori del Cross Country dei Parchi, – commenta il presidente del Cross Country dei parchi Gianni Ferrario – hanno delineato con entusiasmo ogni dettaglio del circuito che ospiterà l’attesissima gara. Questo evento rappresenta un momento clou per gli appassionati di mountain bike, unendo tecnica, adrenalina ed un paesaggio meraviglioso. Il percorso è stato disegnato per tutte le tipologie di raider, con un mix di tratti tecnici, salite impegnative e discese mozzafiato. Il tracciato si snoda attraverso sentieri boschivi, prati e zone collinari, offrendo una varietà di terreni che richiedono abilità e resistenza”. L’evento promette non solo competizione di alto livello ma anche un’esperienza unica per tutti coloro che parteciperanno, con un’atmosfera carica di energia e passione per il ciclismo L’evento sarà valido per il campionato provinciale ACSI VARESE, inoltre, verranno premiati i primi classificati per ogni categoria del circuito:CROSS COUNTRY DEI PARCHI 2025. Per ogni necessità e informazione scrivere all’email crosscountrydeiparchi@gmail.com.