Minacce all’arbitro dopo la partita: squalifiche e multa per la squadra di Cuvio

Una multa, un dirigente inibito e un giocatore squalificato per sei turni. Sono queste le principali decisioni del giudice sportivo della FIGC in merito alla partita di Seconda Categoria tra l’Oratorio di Cuvio e il Ceresium Bisustum al termine della quale erano dovuti intervenire i Carabinieri perché l’arbitro si era dovuto barricare negli spogliatoi.

Il giudice sportivo ha anzitutto sanzionato le due società coinvolte seppure in maniera differente: per gli ospiti l’ammenda è stata di 100 euro per via della rissa scoppiata tra i giocatori al fischio finale; i padroni di casa invece dovranno pagare 250 euro perché all’alterco si è aggiunto il fatto che l’arbitro ha trovato chiuso il proprio spogliatoio e nella lunga attesa (10′) che venisse riaperto è stato minacciato e insultato da tesserati della formazione valcuviana.

A livello personale invece il giudice ha pesantemente punito un dirigente e un giocatore: il primo è Devid Caretti che è stato inibito dalle attività federali per un mese (fino al 20 aprile) «Perché a fine gara affrontava l’Arbitro protestando eccessivamente. Allontanandosi tornava nei pressi del direttore di gara reiterando tale comportamento».

Il secondo è invece Luca Riganti che non era stato espulso durante la partita ma che è stato individuato come il più minaccioso nei confronti dell’arbitro. Secondo il giudice sportivo (che si basa sul referto stilato a fine gara dal direttore di gara) Riganti «al termine della gara affrontava con atteggiamento intimidatorio l’Arbitro e assumeva nei suoi confronti un comportamento ingiurioso. Comportamento che reiterava anche nella zona spogliatoi proferendo anche frasi irriguardose».

A concludere l’elenco dei provvedimenti relativi al match del campo sportivo “Franco Mosca” c’è un turno di stop comminato ad altri due giocatori valcuviani, uno espulso nel corso della partita e l’altro ammonito ma in diffida. Cose di campo, però, in questo caso. Il risultato finale, 0-1 per il Ceresium è infine stato regolarmente omologato.