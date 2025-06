A Cuvio si accende l’estate: arte, ciliegie e musica per il week-end con la Pro Loco

Con l’arrivo di giugno, Cuvio si prepara ad accendere l’estate con il tradizionale trittico “Arte, Ciliegie e Musica”, che inaugura il ricco calendario estivo promosso dalla Pro Loco. Un intero fine settimana, da venerdì 6 a domenica 8, all’insegna della convivialità, del buon cibo e delle serate in musica.

Si parte venerdì 6 giugno alle ore 21 con la prima serata del circuito “Musicuvia 2025”, festival musicale itinerante che percorre la Valcuvia. Protagonista del debutto sarà il gruppo Blues Oltremare, che porterà sul palco tutta la passione per il blues, omaggiando leggende come Willie Dixon e Robert Johnson, ma anche le versioni moderne di Clapton, Cray e Cooder. Prima del concerto, dalle 19, apertura degli stand gastronomici con pesce in tutte le salse, preparato dai cuochi della Pro Loco.

Sabato 7 giugno, spazio all’artigianato e alla creatività con l’esposizione di hobbisti, artigiani e artisti locali nel pomeriggio. Dalle 19, cena con porchetta alla cuviese, costine, spezzatino con polenta e funghi, seguita dalla serata danzante con l’orchestra “Teruggi Band”.

Domenica 8 giugno, gran finale con il pranzo a base di risotto alle ciliegie e gamberetti e specialità di pesce. A cena, grande ritorno della polenta in più varianti e la novità gastronomica dell’anno: la carbonara di mare. A far ballare tutti ci penserà l’orchestra “Beghini Show”.

Il servizio al tavolo sarà curato dai ragazzi in giallo della Pro Loco. Fino alle 19.30, sarà attivo anche il servizio take-away. Per tutta la durata della manifestazione sarà aperto anche il “Bier-Garten”, il pub all’aperto con birre tedesche, bavaresi e specialità per tutti i gusti.