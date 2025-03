A Besozzo incontro con l’autrice Vanessa Roghi

Sabato 22 marzo alle ore 10.00 presso la Sala Letture in via Mazzini, 10 a Besozzo l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Consulta Biblioteca, si terrà l’incontro con Vanessa Roghi che presenterà “Un libro d’oro e d’argento. Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari” pubblicato da Sellerio editore Palermo.

Il libro è un viaggio affettuoso intorno alla “Grammatica della fantasia” di Gianni Rodari e racconta una stagione di grande fiducia nei confronti dell’educazione come strumento di emancipazione per tutti, “non perché tutti siano poeti ma perché nessuno sia schiavo”, come è scritto nell’antefatto.

L’opera esplora l’importanza del pensiero rodariano nel contesto pedagogico italiano e il suo impatto duraturo sull’approccio alla creatività nell’insegnamento. Durante la presentazione, l’autrice incontrerà il pubblico per parlare del suo libro e del pensiero di Gianni Rodari. A seguire, si terrà un approfondimento specifico per educatori e insegnanti, dove verranno esplorate le applicazioni pratiche della filosofia educativa di Rodari nel contesto didattico contemporaneo.

L’assessore alla cultura Silvia Sartorio spiega: «Questo evento, organizzato insieme alla Consulta Biblioteca, si inserisce nel nostro impegno costante per la promozione della lettura e della cultura pedagogica nel territorio, con particolare attenzione alla formazione di educatori e insegnanti».

Vanessa Roghi è una storica e saggista italiana specializzata in storia della cultura e dell’educazione che ha dedicato particolare attenzione all’opera di Gianni Rodari e alla storia dell’educazione in Italia. Tra le sue opere più note figurano “La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole”, “Piccola città. Una storia comune di eroina” e “Lezioni di fantastica. Storia di Gianni Rodari”. Insegna e svolge attività di ricerca, occupandosi di temi legati alla pedagogia e alla storia culturale contemporanea.

L’ingresso gratuito è gradita la prenotazione. Per informazioni biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332/970623