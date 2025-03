Al teatro Duse di Besozzo si ride con le lezioni di Filo-Sofia

L’ultima data in cartellone nella stagione teatrale 2025 organizzata dal Comune di Besozzo in collaborazione con Circolo Spettacoli di Legnano sarà sabato 22 marzo alle ore 21.00 al Teatro Duse in via Duse a Besozzo, con lo spettacolo “Lezioni di Filo-Sofia” di e con Margherita Antonelli.

Uno spettacolo molto divertente, che grazie all’ironia dell’attrice, riesce far ridere sino alle lacrime e far piangere sino alla commozione.

Qui torna l’inarrestabile Sofia, donna delle pulizie che Margherita Antonelli ha portato al successo per la prima volta a Zelig nel 1997. La ritroviamo inseguita dalle iene televisive che le vogliono carpire qualche segreto dei vip dai quali va a lavorare: marito dirigente televisivo distratto e assente, moglie gallerista annoiata e snob, figli con nevrosi di tutti i generi e ospiti che ficcano il naso dappertutto.

Oltre ad animali usati come surrogati affettivi, pubblicità invadenti, e sogni erotici in compagnia di Cannavacciuolo! Sofia è sempre alla ricerca di qualcosa che risponda alla sua domanda: “Ma perché complicarsi la vita?” Sofia, perlustra questo nuovo mondo, una società nevrotica, apprensiva, caotica e multietnica, in cui lei si trova perennemente in bilico tra buonsenso e stizza. Lei, donna semplice, che deve badare anche ad un marito “disoccupato dalla nascita” e a quattro figli adolescenti scapestrati, ci avvisa che la vita non è facile in un mondo che corre sempre più veloce.

Tra strafalcioni e micro lezioni di bontà, Sofia ci insegna che anche un lavoro umile come il suo può diventare scuola di vita.

Margherita Antonelli nata nella Milano degli anni ’60, dopo un lungo periodo di frequentazione dell’ambiente sindacale decide per una strada diversa: imparare ad esprimere attraverso se stessa le sfaccettature e le particolarità dell’essere umano. Nel 1983/1985 frequenta la scuola del Mimodramma, diventando attrice di teatro. Partecipa a numerosi spettacoli teatrali in diverse compagnie e nel 1995 sceglie definitivamente la carriera di attrice cimentandosi con cabaret e conducendo trasmissioni radiofoniche. Dal 1996 partecipa a vari programmi televisivi e appare anche sul grande schermo, diventando così anche un volto noto per il pubblico: Zelig, Cielito Lindo, Tivvù Cumprà, Due sul Divano, Colorado Cafè, Il Ciclone in Famiglia, Ravanello Pallido.

Biglietto: intero 15 € – ridotto studenti fino a 25 anni 10 € – fino a 12 anni 6 €

Per info e prenotazioni: direzione@circolospettacoli.it tel. 3519954376

Si consiglia di acquistare i biglietti prima dello spettacolo sul sito: www.mailticket.it oppure, se i posti sono ancora disponibili, direttamente in teatro la sera dello spettacolo.