Ciclismo, doppio appuntamento domenica a Somma Lombardo

Il Velo Club Sommese del presidente Silvio Pezzotta sarà il grande protagonista del ciclismo domenica 26 giugno. I biancoazzurri sommesi hanno previsto lo svolgimento di due manifestazioni ciclistiche nell’arco della giornata. Nella mattinata, a partire dalle ore 10, andrà in scena il 12° Trofeo “Mariangela Con Noi”, prova di Campionato Italiano handbike per società con in competizione circa cinquanta atleti nell’evento che avrà come punto focale la Piazza Mercato di Somma Lombardo. Nel pomeriggio, dalle ore 15, scenderanno in gara i Giovanissimi, dai 7 ai 12 anni, in gara classica per i mini ciclisti quale è il Trofeo Lions Club Sesto Somma giunto alla 27esima edizione.