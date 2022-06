Ciclista ferita a Sesto Calende

Una ciclista di 25 anni è rimasta ferita in un incidente stradale a Sesto Calende nel pomeriggio di venerdì 24 giugno.

L’incidente è avvenuto in via Ezio Mazzoleni. Sul posto carabinieri e ambulanza, la ferita è stata soccorsa in codice giallo.

Sul posto i carabinieri di Gallarate.