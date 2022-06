Dante e la divina commedia secondo i bambini dell’asilo di Schianno

“Se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto”, si sente dire Dante alighieri durante il suo viaggio all’Inferno. Un consiglio che ha guidato i bambini della scuola dell’infanzia di Gazzada Schianno nel loro percorso alla scoperta del sommo poeta e della sua Divina Commedia. Un percorso creativo e sorprendente da cui è nata la mostra “Dante e la divina commedia” allestita presso la Chiesa di San Cosma e Damiano a Schianno e che sarà inaugurata venerdì 10 giugno alle ore 18.

Da quel giorno la mostra sarà visitabile nei weekend di giugno, il sabato e la domenica, al mattino dalle ore 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.

Inoltre nelle sole giornate di sabato 11 e 18 giugno, al mattino dalle ore 10 alle ore 12 i bambini di età compresa tra 3 e i 7 anni potranno cimentarsi in divertenti laboratori interattivi a tema.

I posti per i laboratori sono limitati, è quindi necessaria la prenotazione via WhatsApp scrivendo al 347 4485729 entro il mercoledì precedente.