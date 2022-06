Davide Raineri nuovo direttore sportivo della Caronnese

La S.C. Caronnese annuncia che il direttore sportivo per la stagione 2022/2023 sarà Davide Raineri.

Nativo di Schilpario, ma da anni nel varesotto, Raineri è profondo conoscitore del calcio dilettantistico e da anni direttore sportivo in Serie D ed Eccellenza. Lo scorso anno a Sant’Angelo, nel recente passato è stato a Inveruno e a Lecco, mentre in passato ha portato in auge la Solbiatese.

“Ho avuto modo di vedere spesso la Caronnese lo scorso anno ed è stata protagonista di un ottimo girone di ritorno. Sicuramente molti giocatori sono attenzionati e avranno richieste, ma proveremo a mantenere un’ossatura con la squadra dell’ultima stagione. Lavorando anche sui giovani, guardando i ragazzi che hanno fatto bene con la Juniores”, le prime parole di Raineri in vista della prossima stagione.

A Davide Raineri il benvenuto da parte di tutto il mondo rossoblù.