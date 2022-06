Elezioni a Cassano Magnago, i risultati del ballottaggio in diretta

Si conclude alle 23 il termine per il voto al secondo turno di ballottaggio di Cassano Magnago, un turno che vede sfidarsi Osvaldo Coghi, presentatosi con una coalizione formata da Lega e Forza Italia, e Pietro Ottaviani, che riunisce la Lista civica Poliseno e Fratelli d’Italia. In questo articolo Varesenews seguirà in diretta lo spoglio elettorale che determinerà il nuovo sindaco di Cassano Magnago.