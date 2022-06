Eventi, palestra a cielo aperto e Pam Race, esplode l’estate al Parco Alto Milanese

Palestra a cielo aperto, camp estivi, corse podistiche ed eventi di carattere ambientale e sociale. È esplosa l’estate al Parco Alto Milanese, il polmone verde tra Castellanza, Busto Arsizio e Legnano al centro di tante manifestazioni presentate questa mattina, 24 giugno, alla Baitina da tutte le realtà protagoniste, coordinate dall’ente parco presieduto da Davide Turri.

LA PALESTRA A CIELO APERTO

Dopo una primavera già movimentata da una decina di eventi e feste partecipate, si riparte con un ricco calendario. Torna la palestra “senza pareti” che è ormai una tradizione consolidata per il Parco, con 200 partecipanti nell’arco dell’estate: «Oltre alla ginnastica dolce, che può essere praticata da tutti – spiega Stefano Bottelli di Stare Bene Insieme -, insegniamo l’autodifesa e pratichiamo il karate evergreen. Quest’anno sperimenteremo anche anche lo yoga». Gli operatori sono professionisti e l‘obiettivo principale resta quello della socializzazione: «Quella che proponiamo è una medicina sociale che crea coesione e amicizie», spiega ancora Bottelli, che sta “esportando” la palestra a cielo aperto anche in centri abitati. Le iscrizioni sono partite oggi, 24 giugno.

LA PAM RACE

Sempre in tema di sport è stata rilanciata la Pam Race, la prima corsa podistica che porta il nome del parco che partirà il primo luglio dal campo sportivo di via Della Pace. Organizzata dai Runners Legnano è una bella occasione per fare attività fisica e stare insieme alla scoperta polmone verde. La gara si inserisce in un tour più ampio che prevede altre due competizioni a San Vittore Olona e San Giorgio su Legnano. Mirta Marandi e Paolo Marani hanno sottolineato lo spirito aggregativo dell’iniziativa invitando a partecipare numerosi, perchè «ci divertiremo insieme».

I CENTRI ESTIVI

Il Parco è sede anche di due centri estivi, il Csk alla Cascinetta e il centro estivo di Spazio Ars alla Baitina. «Qui l’esperienza è “Total Outdoor – spiega Elisa Zappa, di Spazio Ars – Nel parco si sperimenta un nuovo concetto di spazio aperto, di relazione e di comunità: nel bosco si può costruire in grande e imparare l’equilibrio nelle cose e credo che per i bambini questa sia una grande opportunità».

GIOCHI, FIABE E CASTAGNATE

Non mancano poi le feste e i laboratori organizzati dal Circolo Fratellanza e Pace alla Baitina. Si parte il 10 luglio con Parco Altomilanese in festa, evento dedicato alle famiglie e alla natura nel verde. Simpatici Clown insegneranno la magia del riciclo, ci sarà la musica e si potrà partecipare a laboratori creativi e tante altre iniziative ancora. Domenica 24 luglio è atteso invece il Ludoblò, che invaderà il parco con giochi di una volta. A settembre si riparte con un pomeriggio di storie e spettacoli tra gli alberi (4 settembre), e il 18 settembre con la giornata di educazione ambientale. Domenica 9 ottobre si conclude con la castagnata “Sapori d’Autunno”

LA NUOVA MAPPA DEL PAM

Presentata anche la nuova mappa del Parco Alto Milanese con sentieri e luoghi d’interesse stilizzati per una agevolare la fruizione: la mappa sarà visibile nei 10 totem informativi sparsi per il parco e in forma ridotta e cartacea sarà diffusa tra i cittadini.