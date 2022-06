L’atleta del Cus Insubria Ali Chituru “brilla” al Golden Gala a Roma

Ali Chituru sugli scudi. Il 23enne atleta tesserato per il Cus Insubria, di origine ghanese cresciuto in affidamento alla famiglia comasca Mottin, si è messo decisamente in luce al Golden Gala Pietro Mennea svoltosi a Roma.

Da piccolo Ali ha giocato a calcio finché ha iniziato ad avere infortuni con l’aumento di statura così è passato ben presto all’atletica mostrando doti di velocità, per cimentarsi tra i cadetti sugli ostacoli e nei salti. Sotto la guida tecnica di Daniele Parrilli si è messo in evidenza sui 110hs da junior e successivamente una volta entrato in Fiamme Gialle è passato sotto la guida di Claudio Licciardello.

Nel 2021 ha esordito sui 60 piani indoor: nel giro di un paio di settimane, dal debutto in gara sulla distanza al secondo posto agli Assoluti e alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Dopo la scorsa annata è esploso grazie ad un impressionante 10’’18 sui 100 metri al meeeting di Savona e con 20’’64 nella gara dei 200 metri a Grosseto.

Giovedì 9 giugno assente l’olimpionico Jacobs ha rappresentato l’Italia al Golden Gala, uno dei più importanti eventi mondiali della Athletics Diamond League raggiungendo il sesto posto con 10’’25 nei 100 metri, vinti dallo statunitense Fred Kerley con 9’’92. “Siamo molto soddisfatti dell’esplosione del nostro atleta Ali– ha affermato il presidente del Cus Insubria Eugenio Meschi – che sta compiendo passi da gigante a livello nazionale ed internazionale. Nonostante sia entrato nelle Fiamme Gialle in conformità alle norme federali rimane legato e tesserato al Cus Insubria con il quale disputerà la finale dei campionati di società nel mese di settembre a Palermo”.