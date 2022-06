L’estate Isprese ricomincia dalla notte bianca

L’appuntamento è per sabato 18 giugno dalle 19 alle 24, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, per la quarta edizione di “Ispra In – cultura – commercio – turismo”

Ricomincia dopo il Covid l’estate Isprese, e riparte dall’evento della Notte Bianca.

L’appuntamento è per sabato 18 giugno dalle 19 alle 24, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, per la quarta edizione di “Ispra In – cultura – commercio – turismo”, la notte bianca che animerà il centro storico di Ispra interessando via Piave, Piazza San Martino, Via Marconi, Via Banetti e via Milite Ignoto fino a Via Passo della Sentinella con attività previste anche in Piazza Locatelli e Piazza Ferrario.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Imprenditori e Commercianti Ispresi assieme all’Associazione Genitori di Ispra e ideata da Davide Pagani nel 2017, prevederà stand gastronomici, musica dal vivo, shopping by night, e, alle 21.30 in piazza San Martino la selezione Miss Reginetta d’Italia coordinata e presentata da Sara Elle.