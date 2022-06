Marco Grimoldi eletto segretario della Lega di Rescaldina

Marco Grimoldi è il nuovo segretario della Lega di Rescaldina. Classe 1961, dopo la candidatura al consiglio comunale alle amministrative del 2019 e l’esperienza maturata nel direttivo della sezione cittadina del Carroccio Grimoldi è stato scelto all’unanimità per guidare la Lega in paese durante la riunione di martedì 21 giugno nella sede di Villa Rusconi e raccoglierà l’eredità del segretario uscente Ambrogio Casati.

Contestualmente all’elezione di Grimoldi è stato rinnovato anche il direttivo rescaldinese del partito, confermando nella squadra del segretario Mariangela Franchi, capogruppo in consiglio comunale della coalizione di centrodestra che l’aveva scelta come candidata per le elezioni di tre anni fa, ed eleggendo Ambrogio Casati, che attualmente la affianca tra i banchi del parlamentino cittadino.

Al segretario uscente è andato il ringraziamento della sezione per il lavoro portato avanti negli anni in cui ha guidato il Carroccio in paese, «anni particolarmente difficili che hanno reso alquanto complicata la partecipazione attiva alla vita politica» durante i quali però «nonostante le difficoltà la sezione non ha mai rinunciato ai consueti appuntamenti di lavoro dedicati alla vita politica del paese – spiegano dalla Lega – ed ha portato avanti con determinazione il proprio programma».

Il nuovo segretario, peraltro, ha già reso nota l’intenzione di proseguire nel solco tracciato da chi l’ha preceduto nel ruolo che è stato chiamato a ricoprire «con un impegno altrettanto costante e concreto». Si ripartirà dal consolidamento della presenza in paese con i gazebo per «incontrare i cittadini, ascoltarli ed avvicinarli alla politica», ma con già uno sguardo anche al ritorno alle urne in programma per il 2024 per «preparare la sezione per le prossime elezioni amministrative con l’obiettivo di costituire una squadra capace di restituire una Rescaldina ordinata, pulita e sicura». Ulteriore conferma, dopo il progetto civico lanciato da Matteo Longo e Andrea Turconi, del fermento elettorale che sta già animando il paese a quasi due anni dalle prossime amministrative, per le quali si profila una lunga campagna elettorale.