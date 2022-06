Indagate due persone per maltrattamenti all’asilo nido privato di Buguggiate

I carabinieri della stazione di Azzate, coordinati dalla Procura della Repubblica di Varese, hanno eseguito, in data 22 giugno 2022, una misura cautelare non custodiale nei confronti di due educatrici di un asilo nido a Buguggiate (nella foto).

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Varese al termine di un’attività investigativa, che «ha visto indagate la titolare della struttura educativa ed una sua collaboratrice per l’ipotesi di maltrattamenti nei confronti dei bambini loro affidati, condotte accertate nelle ultime settimane e consistenti in aggressioni verbali, urla e percosse», spiegano dalla Procura di Varese.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, ritenuta la sussistenza di gravi indizi e per evitare la reiterazione del reato in attesa del giudizio che dovrà decidere con sentenza sulla colpevolezza, ha emesso un provvedimento cautelare che prescrive alle indagate l’obbligo di dimora in un Comune diverso da quello ove si trova la struttura educativa.

La notizia è rapidamente girata nel piccolo paese della Valbossa alle porte di Varese e in molti fra i genitori della struttura che ospita una ventina di bambini in tenera età – fino ai tre anni circa – si sono chiesti del motivo per il quale le porte dell’asilo questa mattina fossero chiuse.

Alcuni dei genitori dei bimbi che sono ospitati dalla struttura verranno sentiti nelle prossime ore dai carabinieri.