Una pedalata insieme e un tuffo nel Lago di Varese

La società ciclistica Alfredo Binda organizza una pedalata dalla Schiranna a Bodio Lomnago per abbracciare il Lago di Varese nella mattina di sabato 2 luglio: il giorno dell’apertura della balneazione.

Il programma

Il ritrovo è al lido della Schiranna alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti. La partenza è alle 9 e insieme si percorre la ciclopedonale del lago fino a Bodio. Qui ad aspettare i ciclisti, un momento di ristoro e l’occasione, per chi vuole, di inaugurare la balneabilità con un bel tuffo nel lago. Alla fine si ritorna di nuovo insieme alla Schiranna.

La pedalata è gratuita e aperta a tutti. Chi volesse partecipare può iscriversi online a questo link, oppure direttamente sul posto della partenza sabato 2 luglio dalle 8.

«Un ritorno al passato e un regalo ai nostri nipoti»

Secondo gli organizzatori della pedalata, il 2 luglio sarà l’occasione per festeggiare un traguardo importante per tutto il territorio di Varese. «Quando possiamo fare qualcosa per sostenere Varese e la nostra provincia – commenta Renzo Oldani, presidente della società ciclistica Alfredo Binda – noi ci siamo. Con la pedalata del 2 luglio vogliamo condividere con altri atleti e amici questo momento così importante per il Lago di Varese. È un ritorno al passato, a quando da piccolo vi facevo il bagno. Con l’apertura della balneazione, la città di Varese e tutto il territorio vicino assumeranno sicuramente valore, ma si tratta soprattutto di un regalo per i nostri nipoti. Ritorniamo finalmente in possesso di un bene, l’acqua pulita, spesso dato troppo per scontato, ma che sempre più ci stiamo accorgendo di quanto sia raro e prezioso».