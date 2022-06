Quindicenne cade in bici a Cajello, interviene l’elisoccorso a Gallarate

Intervento dell’elisoccorso nel quartiere di Cajello di Gallarate, per un 15enne protagonista di una brutta caduta in bici.

È successo poco prima delle 18.30, in via Tito Speri, nel piccolo centro storico del rione Nord della città. La Polizia Locale gallaratese sta ancora effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: secondo una prima ricostruzione il ragazzino procedeva in discesa e ha perso il controllo del veicolo. Da chiarire se c’è stato impatto con un veicolo.

Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica e appunto l’elisoccorso, affacciatosi nella zona sotto la collina del Monte Diviso.

Il 15enne è stato stabilizzato e portato poi all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso, dove è arrivato alle 19.45.