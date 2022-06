Ritardi ingiustificati sulla linea Milano-Varese: “Nessun rispetto per i pendolari”

Ritardi ingiustificati, carrozze affollatissime, scioperi. La vita del pendolare di Trenord continua ad essere un vero e proprio inferno. Le segnalazioni degli utenti sono quotidiane sulle varie pagine dei pendolari che non si rassegnano e continuano a scrivere e a chiedere conto alla società di trasporto miglioramenti ad un servizio essenziale.

L’ultima lettera che ci è stata inviata la firma Vittorio, segnalando l’ennesimo disagio vissuto ieri sera e molte altre sere precedenti.

Buongiorno,

desidero segnalare i costanti e ingiustificati ritardi dei treni della sera da Milano per Varese (ieri per esempio è stato di 40 min), con quotidiani trasferimenti dei pendolari da un treno ad un altro, ogni volta con scuse pretenziose e senza rispetto per chi lavora tutto il giorno.

Una vergogna che vi prego di portare all’attenzione di tutti.

Grazie