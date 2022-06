Scontro tra un camion e una moto sulla statale a Casalzuigno

Scontro tra una moto e un camion a Casalzuigno, sulla strada statale 394, nei pressi dell’incrocio con la provinciale che conduce alla località di Arcumeggia. L’incidente intorno alle 12 di domenica 5 giugno. Per cause ancora in fase di accertamento una motociclista, un uomo di 51 anni, si è scontrato con un camion. Il conducente della moto ha riportato le conseguenze più gravi ed è stato trasportato all’Ospedale Sant’Anna di Como in elisoccorso in codice giallo.

Sul posto un’ambulanza, gli operatori del 118, oltre ai carabinieri della Stazione di Laveno, che hanno raccolto elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’incidente ha creato diversi disagi al traffico in entrambe le direzioni sulla 394, sia verso Cittiglio che verso Cuveglio.

(foto di repertorio)