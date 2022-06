Simone Miele torna alla vittoria nel rally Coppa Valtellina

Tornato alla guida della Citroen Ds3 Wrc che tante soddisfazioni gli ha dato negli anni scorsi, Simone Miele ha conquistato la vittoria nel 65° Coppa Valtellina, rally dalle tradizioni radicate che quest’anno è inserito nel calendario della Coppa di Zona 2.

Miele (nella foto E. Cazzaro) era navigato da Eleonora Mori, da quest’anno sua co-pilota “titolare” – e ha costruito il successo fin dal primo giorno di gara quando ha conquistato tre prove speciali su quattro, consolidando così il primato in classifica. Nella seconda parte del rally il pilota di Olgiate Olona (che nella PS4 aveva avuto un contrattempo con tanto di spegnimento del motore) ha amministrato il vantaggio e rintuzzato il tentativo di rimonta di uno dei piloti locali più forti, Marco Gianesini, secondo alla fine e il migliore tra i tanti concorrenti su Skoda Fabia R5/Rally2.

Al termine del rally Miele ha distaccato Gianesini-Fay di 9″7 mentre al terzo posto si sono piazzati Guerra-Maifredini a 20″9. Il portacolori del team gorlese DreamOne Racing ha così ottenuto la 22a vittoria assoluta in carriera, la prima accanto a Mori che lo affianca anche nel Campionato Italiano Assoluto Rally 2022.

Oltre al successo di Miele, al “Valtellina” è arrivato un bel risultato anche per i luinesi Andrea Saredi e Alex Colombo: a bordo di una Renault Clio l’equipaggio varesotto ha conquistato il successo nella classe Rally 5. Podio anche per due navigatori della nostra provincia: Miriam Marchetti ha affiancato Sara Micheletti (11me assolute) nella vittoria della classifica femminile mentre Andrea Fallo ha vinto accanto a Brian Capelli la classe N3 (Renault Clio).

«Da un paio d’anni frequento la Valtellina (la già citata Sara Micheletti, valtellinese, è la sua fidanzata ndr) e mi sento legato a questa terra – ha spiegato Miele all’arrivo – È stata una bella sfida su strade affascinanti e contro rivali arcigni; la DS3 è sempre una vettura splendida ed è un piacere nonché un onore poterla utilizzare ancora».

Per il 34enne olgiatese inizia ora il conto alla rovescia verso il Rally di Alba del 24-25 giugno prossimi, quarta delle sette prove su cui si articola il massimo campionato nazionale, il CIAR. Alba sarà particolare perché è gara valida anche per altre competizioni come il TER e l’assoluto svizzero; al via ci saranno anche gli altri due “big” del varesotto, Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso.