Il sindaco di Brissago Valtravaglia è (di nuovo) Maurizio Badiali

Il nuovo sindaco di Brissago Valtravaglia è Maurizio Badiali. Al suo fianco il sindaco uscente Giuseppina Giordano, nuovo vicesindaco.

Il commento a caldo di Badiali, eletto nuovamente sindaco (è già stato primo cittadino per due mandati in passato): «La lista “Tre campanili Brissago, Piano e Roggiano insieme” è la settima volta che si presenta e la settima che vince. Con squadre diverse contro sette compagini diverse. Ringraziamo l’elettorato che ci ha dato nuovamente fiducia».

Una vittoria schiacciante quella registrata da Maurizio Badiali che ha avuto decisamente la meglio sulle altre due liste, “Brissago Valtravaglia Alternativo” di Athos Marcante e “Per la gente di Brissago” di Matteo Geronimi.

Due i seggi interessati, quello del Comune e quello presso la sede degli Alpini di Roggiano, che in totale hanno raccolto l’adesione del quasi 45% dei votanti.

Presso il seggio del Comune, sui 169 votanti, 151 sono stati i voti ottenuti da Badiali, 3 da Geronimi e 9 da Marcante, più 1 scheda bianca e 5 nulle. Presso il seggio di Roggiano, invece, 328 sono stati i voti ottenuti da Badiali, 18 da Geronimi e 20 da Marcante. Per un totale di 479 per Maurizio Badiali, 21 per Matteo Geronimi e 29 per Athos Marcante.

«Siamo comunque contenti del risultato, l’importante è che ci siano almeno due dei nostri rappresentanti. – raccontano Marco Gasparini e Max Nicoletti, promotori di tutte le liste presentate quest’anno, vedi Marchirolo, sotto il nome di “Alternativo” – Il nostro è un progetto molto più ampio, vogliamo essere presenti nella Provincia di Varese e poi iniziare a fare rete».

Preferenze totali dei due seggi della lista “Tre campanili Brissago, Piano e Roggiano insieme” di Badiali: 235 per la prima cittadina uscente Giusy Giordano, 45 quelle per Mario Menna, 15 per Federico Massa, 9 per Silvio Marinaro, 9 per Flavio Cugnasco, 4 per Francesca Pittelli e 1 per Maristella Schirano in Attrotto.

Preferenze totali dei due seggi della lista “Per la gente di Brissago” di Geronimi: 1 per Ivan Vargiu

Preferenze totali dei due seggi della lista “Brissago Valtravaglia Alternativo” di Marcante: 4 per Adriana Camporese e 2 per Giovanni Costanzo