Tappa 5 dei ciclisti varesini: da Lorica a Marina di Sibari

L’aria fresca di Lorica ci avvia per la 5 tappa.

Galleria fotografica La quinta tappa dei ciclisti varesini 4 di 20

Si pedala per circa 6 km in salita impegnativa costeggiati da secolari pini silani che offrono refrigerante ombra. Percorsi 115 km con susseguirsi di salite e discese in un ambiente fiabesco con laghi incantevoli. Rossano Calabra ci ricorda che siamo al sud riservandoci un caloroso abbraccio di vento caldo.

Si torna a 37 gradi. Al ciclista piace soffrire e allora ecco che il vento ci viene incontro rallentando l’arrivo a Marina di Sibari. Anche oggi superati i 1000 mt di dislivello.