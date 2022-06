A Varese torna Tredici8 Estate

“L’estivo” di Bottega Tredici8 torna per il terzo anno consecutivo con il suo spazio en plein air allestito nel parco dell’area Cagna, a Varese. L’obiettivo è sempre lo stesso: permettere ai commensali di trascorrere la serata immersi nel verde di una piccola oasi di tranquillità a due passi dal centro di Varese (ma lontani dal frastuono del traffico).

Gli ingredienti che fanno di Tredici8 Estate la meta ideale per gruppi di amici, coppie, famiglie con bambini ci sono tutti: il cielo stellato, un cortile ovattato, intimo e accogliente, giochi a molla e un piccolo scivolo, luci decorative che creano atmosfera a tavola e una ricca selezione di pizze.

Assolutamente da provare le famose “mattonelle”, pizze quadrate con bordo ripieno e cuore farcito servite su mattonelle di lava decorata, tipiche di Santo Stefano di Camastra (ME).

Tredici8 Estate è aperto tutte le sere dalle 19.30 alle 23, la prenotazione è sempre consigliata.

In caso di maltempo sarà possibile cenare al coperto, all’interno degli ampi locali di Bottega Tredici8.

INFO E PRENOTAZIONI

Bottega Tredici8 – via Ernesto Cairoli 20, Varese

Tredici8 Estate – parco Calogero Marrone, Varese (ingresso dalla scalinata sotto il portico di via Cairoli a Biumo Inferiore oppure dal cancelletto in cima a via Arconati)

T: 0332195 3575

M: 3517461206 (WhatsApp)

Email: bottegatredici8@gmail.com

Sito | Facebook | Instagram