Martedì 20 settembre a Varese si terrà un evento per celebrare le vittorie nei Campionati del Mondo di Ciclismo e di Calcio del 1982 nel quarantesimo anniversario. Ospiti Bergomi e Saronni

Si terrà martedì 20 settembre a Varese, presso il Salone Estense, l’incontro dal titolo “1982, l’anno d’oro dello Sport Italiano”. Organizzata dall’associazione Tre Valli Varesine APS, la serata celebrerà le vittorie italiane al Campionato del Mondo di Ciclismo su Strada di Goodwood e ai Mondiali di Calcio di Spagna del 1982, di cui quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario.

Ospiti dell’incontro saranno Giuseppe Saronni e Giuseppe Bergomi, protagonisti di quelle epiche imprese che fanno ormai parte della memoria collettiva degli Italiani: dalla “Fucilata di Goodwood”, una serie di scatti negli ultimi 800 metri che consentirono a Saronni di vincere il mondiale per distacco, all’impresa del 3 a 1 nella finale contro la Germania Ovest che permise all’Italia di vincere il suo terzo titolo mondiale.

Ricordi, aneddoti e curiosità raccontati al pubblico da chi ha vissuto quei momenti, incalzati anche dalle domande di Francesco Pierantozzi in veste di moderatore. La serata rientra nel calendario degli eventi organizzati dall’Associazione Tre Valli Varesine APS in collaborazione con la Società Ciclistica Alfredo Binda in occasione della centesima edizione della gara ciclistica Tre Valli Varesine, di cui Beppe Saronni è detentore del record di vittorie, ben 4, a pari merito con Gianni Motta. Le iniziative, culturali dell’Associazione sono realizzate con il contributo di Regione Lombardia e Comune di Varese, e godono del patrocinio di CONI e FCI.

Appuntamento per tutti gli appassionati di ciclismo e di calcio martedì 20 settembre alle ore 20.45, Salone Estense (Palazzo Estense, sede del Comune di Varese). Ingresso libero. Tutte le informazioni sugli eventi in calendario sono disponibili sul sito web dell’associazione all’indirizzo www.trevallivaresine.org.