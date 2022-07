Da Agra ad Orino passando per Cittiglio: tre circuiti serali con l’Atletica 3V

Aperti a famiglie e bambini. Gli appuntamenti sono per il 12, 13 luglio e 14 luglio. Tutte le info

Per questa seconda settimana di luglio l’Atletica3V propone un bel trittico sotto le stelle: tre circuiti serali, il 12, 13 e 14 luglio, aperti a famiglie e bambini da Agra ad Orino passando per Cittiglio. Gare serali non competitive con possibilità di camminare.

PROGRAMMA

Martedì 12 luglio

Percorso ad anello di 5km lungo il Giro del Sole ad Agra. Possibilità di fare un minigiro (3€) oppure completo (6€) con partenza alle ore 20:00 dal centro del paese.

Mercoledì 13 luglio

Ad Orino, chiamato anche “Urin”, tre giri di 1841 metri. Possibilità di fare un minigiro (3€) con partenza alle ore 20:00 dal centro del paese, oppure completo (6€) con partenza alle 20:15 dal medesimo punto.

Giovedì 14 luglio

Ultimo appuntamento serale a Cittiglio con tre giri di 1700 metri. Possibilità di fare un minigiro (3€) con partenza alle ore 20:00 dal centro del paese, oppure completo (6€) con partenza alle 20:15 dal medesimo punto.

Per info e prenotazioni contattare Vittorio 3488255716