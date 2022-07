Busto Motor Company cerca personale per il reparto Service

L’importante concessionaria Busto Motor Company di Busto Arsizio e Olgiate Olona, punto di riferimento per i marchi CUPRA, SEAT e NISSAN, ricerca personale da inserire nello staff Post Vendita. Le risorse saranno inserite a stretto giro nell’area Service: reparto strategico per l’azienda ed in forte espansione.

Posizioni aperte reparto Service

Meccanico diagnostico

Diagnosi autoveicoli

Conoscenza e utilizzo strumenti di diagnosi

Operazioni di manutenzione meccanica leggera dell’auto, con interventi su complessivi e loro parti

Necessaria esperienza come MECCATRONICO DIAGNOSTICO automobilistico (preferibilmente maturata presso concessionari)

Disponibilità immediata

Responsabile clienti Service

Alle dirette dipendenze del Service Manager, sarà il punto di riferimento e l’interfaccia tecnica del cliente, per ogni sua esigenza.

Ricerchiamo persona con alle spalle una buona esperienza nel ruolo presso Concessionarie. Completa il profilo ricercato uno spiccato pragmatismo tecnico e una buona dote commerciale.

Responsabile magazzino

La figura selezionata si occuperà della gestione completa del magazzino:

Gestione ed organizzazione magazzino

Sviluppo rete vendita riparatori indipendenti

Gestione consorzio ricambi

Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (D.Lgs. 198/06)

Per candidarsi a una delle posizioni è necessario inviare il proprio curriculum vitae

all’indirizzo mail: selezione@bustomotorcompany.it