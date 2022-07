Una cena “a lume di stelle” per il canile di Varese

Un menu vegetariano “a lume di stelle” per sostenere il canile di Varese.

È quello che viene proposto dalla Lega Nazionale del Cane al ristorante Tana d’Orso della frazione di Mustonate a Varese

Per chi ha voglia di estate, ottimo cibo e notti stellate l’appuntamento è per lunedì 25 luglio.

Nella suggestiva cornice del ristorante Tana d’Orso di Varese la serata si svolgerà intorno al menu vegetariano, che prevede: antipasto, primo, dolce, vino e acqua. Dopo la cena, è prevista la consueta Lotteria a 4 zampe, con ricchi premi e cotillon.

Il costo di partecipazione alla serata è di 30 euro, l’iscrizione è obbligatoria entro sabato 23 luglio.

Per. iscriversi inviare un’email a info@legadelcane-va.it o chiamare il numero 345 5787300 per verificare la disponibilità di posti. Dopo aver ricevuto conferma, versare la quota di iscrizione di 30 euro tramite paypal (inviando denaro a caniledivarese@libero.it) o bonifico bancario (IBAN: IT65V0503450241000000002369 intestato a Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sez. di Varese) oppure in contanti direttamente la sera dell’evento.