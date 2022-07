Il chiarimento con il suocero finisce a coltellate, 43enne ferito a Dormelletto

Doveva essere un chiarimento, ma l’incontro tra suocero e genero è finito a coltellate. E’ successo nella serata di martedì 26 luglio a Dormelletto, in provincia di Novara.

Secondo quanto è stato ricostruito dai Carabinieri, i due avrebbero avuto una discussione in strada che presto è degenerata in una violenta lite che si è conclusa a colpi di coltello. Ad impugnare l’arma il suocero, che ha colpito il genero con due coltellate al torace. L’uomo, 43 anni, è riuscito a fuggire e raggiungere la sede del 118 ad Arona, dove è stato soccorso e poi trasportato all’ospedale di Borgomanero.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Arona. Secondo le prime informazioni mediche il ferito, ricoverato in prognosi riservata, non è in pericolo di vita.