Giovanissimo muore a Dormelletto travolto da un treno

Falciato da un treno mentre fugge sui binari: è morto così un ragazzino di origini straniere nelle prime ore di sabato a Dormelletto, comune in provincia di Novara.

Dalle prime informazioni sembra che il giovane, in compagnia di una seconda persona stesse trafficando sui binari quando all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri sia scappato lungo la massicciata. Non è chiaro cosa i due stessero facendo sui binari, forse stavano cercando di sottrarre rame alla linea alettrica, sta di fatto che all’arrivo della pattuglia il giovane non si è fermato e convinto di riuscire ad allontanarsi ha scelto la strada sbagliata: in quel momento un convoglio che stava transitando l’ha travolto senza lasciargli scampo.

Sono in corso accertamenti e indagini sull’accaduto.