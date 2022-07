“Città Invisibili” di Pierluigi Bruno in mostra al Micro Museo di Cadero

Colori, luci e storia. Fino a domenica 31 maggio le opere di Pierluigi Bruno vi aspettano al Micro Museo di Cadero in una mostra dal titolo “Città invisibile“.

All’interno di questa sarà possibile visionare anche i quadri del giovane pittore della Veddasca, Claudio Valente, accompagnato in questa prima esposizione proprio dall’artista pugliese Bruno. E per non farsi mancare nulla, sabato 30 luglio sarà possibile cenare nella suggestiva location del Museo, nel giardino adiacente. La prenotazione è obbligatoria.

L’ingresso alle mostre è gratuito negli orari 10:00-13:00 e 15:00-18:00. Per maggiori informazioni o prenotazioni contattare il numero: 348 4352517