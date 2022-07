Continua l’impegno di Eolo nello sport: sponsor dello Maratona Dles Dolomites

Eolo, Società Benefit leader nella fornitura di banda ultra larga tramite FWA – Fixed Wireless Accesss, continua il suo impegno nel mondo dello sport, attraverso la sponsorizzazione della Maratona Dles Dolomites, gara giunta quest’anno alla sua 35esima edizione. Grazie a questo rinnovato impegno, EOLO esprime nuovamente la sua vicinanza al territorio montano e alle aree storiche in cui l’azienda opera fin dalla sua nascita.

La maratona, che quest’anno conta un totale di 8 mila partecipanti su oltre 27 mila richieste di partecipazione avvenute, sarà composta per il 50% da partecipanti italiani e dal 50% stranieri, vedrà la partecipazione di 1.500 volontari, e ben 6 le ore in diretta su Rai2. I tre percorsi sono ormai un classico non solo della Maratona, ma del ciclismo in assoluto: la Maratona con 138 km e 4230 m di dislivello, il Medio con 106 km e 3130 m di dislivello e il Sellaronda con 55 km e 1780 m di dislivello.

“Eolo ha sempre avuto un forte legame con il mondo del ciclismo, che va oltre ai valori propri dello sport quali impegno, sacrificio e lavoro di squadra” commenta Luca Spada, Fondatore e Presidente di EOLO “Con il ciclismo infatti EOLO condivide la filosofia di raggiungere tutto il Paese, e portare i grandi campioni sportivi nelle località montane e nei piccoli borghi dove altri sport non arrivano. Esattamente come EOLO fa con la banda ultra larga di Internet”.

In occasione della Maratona dles Dolomites l’azienda lancia la promo EOLO più a 19,90€ al mese. Per maggiori info è possibile consultare il sito: www.eolo4business.it.