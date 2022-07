Dalle ceneri della strage di Capaci un nuova coscienza civile

Si è parlato di lotta alla mafia, mercoledì 27 luglio, nella sala consiliare del comune di Azzate. Con i ragazzi che frequentano la IV SIA dell’Isis Keynes di Gazzada, e i rappresentanti dell’associazione “Libera”.

«Non soltanto il ricordo nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, ma anche e soprattutto il mutamento della coscienza civile nato da quella stagione lacerante- spiega Vittore Brunazzo segretario della sezione ANPI di Azzate, l’associazione che ha collaborato con il Comune di Azzate all’organizzazione dell’evento – Non solo poliziotti, magistrati ed istituzioni, ma la consapevolezza dei semplici cittadini ci aiuta a uscire dalle molte ombre che ancora esistono nella lotta contro le mafie. Tante le iniziative sul territorio provinciale da parte di Libera, per fare camminare sulle nostre gambe le idee di chi ha pagato con la vita il proprio impegno contro la criminalità».

«Il valore aggiunto di questo incontro è stato il fatto che a parlare delle stragi di Capaci, via D’Amelio e di tutto quello che ne è conseguito, sono stati ragazzi giovanissimi – aggiunge il vicesindaco Simona Barbarito, presente all’evento con il sindaco Gianmario Bernasconi – Alcuni studenti del quarto anno del Keynes e due ragazzi di 21 e 22 anni dell’associazione Libera hanno parlato di Falcone e Borsellino a una platea decisamente più grande di età. Ragazzi che non erano ancora nati all’epoca dei fatti, hanno raccontato cosa è successo a chi quei fatti li ha vissuti quasi in diretta nel 1992, confermando il messaggio alle associazioni mafiose che campeggiava alle loro spalle: “Non li avete uccisi. Le loro idee camminano sulle nostre gambe”. Ringrazio chi era presente del consiglio comunale dei ragazzi. Speriamo di riuscire a organizzare un incontro nelle scuole il prossimo anno scolastico».