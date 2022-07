Diciannovenne si ribalta in auto a Leggiuno

Un incidente stradale ha coinvolto un ragazzo di diciannove anni nella notte a Leggiuno. L’auto sulla quale era a bordo si è ribaltata sulla carreggiata lungo via Europa alle 3.30 di notte (tra venerdì 8 e sabato 9 luglio).

Sul posto è intervenuto il personale sanitario della croce rossa di Gavirate e i vigili del fuoco. Il giovane è stato soccorso ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. È stato trasferito in ospedale a Cittiglio per controlli in codice verde.