Incidente in barca a vela: grave un giovane di 19 anni

È ricoverato in prognosi riservata, in neurorianimazione, il ragazzo di 19 anni rimasto vittima di un incidente mentre si trovava in barca a vela. Il fatto è avvenuto questa mattina attorno alle 9.30 nel lago Maggiore nel tratto antistante Maccagno.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche tanto che si è levato in volo l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale di Varese.

Qui i sanitari lo hanno sottoposto a indagini e hanno riscontrato un trauma facciale, un toracico e il trauma a una spalla, quindi lo hanno intubato per trasferirlo in neurorianimazione. Le condizioni sono definite stabili.

Per permettere l’atterraggio dell’elisoccorso, la polizia locale di Maccagno ha gestito il traffico veicolare della zona.