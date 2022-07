La foto di Vergiate che sembra uscita da Stranger Things

È una delle serie più fortunate di Netflix nonché una delle più amate. Stranger Things, di cui da pochissimo è online l’intera quarta stagione, è un vero e proprio successo. Di pubblico ma anche di “community”, per la sua capacità di unire più generazioni ma anche appassionare con il giusto mix di stili narrativi diversi.

Fa sorridere che di fronte all’immagine di una fotografia suggestiva, scattata da Sebastiano dall’Oglio nella serata di ieri, a Vergiate, in molti abbiano pensato la stessa cosa. “Sembra più Hawkins. Dobbiamo aspettarci Demogorgoni o Vecna?” scrive Chiara sulla nostra pagina di Facebook, così come Fabio: “Non vorrei dirvelo ma quello è un Mind Flayer”.

Si scherza naturalmente, ma è anche la conseguenza del fatto che gli ultimi due episodi siano stati pubblicati su Netflix di recente, lo scorso 1 luglio, generando grandissimo coinvolgimento del pubblico. Un effetto di amplificazione trasversale che tocca in particolare il mondo della musica. Uno dei brani della colonna sonora (sottofondo di una delle scene più potenti della stagione), “Running Up That Hill”, singolo di Kate Bush dell’estate del 1985 è tornato, grazie alla serie, nelle classifiche dei brani più ascoltati al mondo. Così come “Master of Puppets” dei Metallica, che risuona in un’altra scena, già divenuta epica per gli amanti della musica rock.