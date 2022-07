“La Pro Patria è per sempre”, ma quest’anno abbonarsi è più vantaggioso

Un importante sforzo, che mira a un doppio, ambizioso obiettivo: riempire lo stadio Speroni di Busto Arsizio riportando la Pro Patria tra le “abitudine domenicali” del bustocco doc.

A partire da martedì 19 luglio avrà il via la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 della squadra bianco-blu, alla prima vera annata calcistica “a porte aperte” dopo la pandemia. Un’occasione, a partire dal nuovo e più vantaggioso listino prezzi (in fondo all’articolo tutti i settori nel dettaglio), per ritornare a pieno regime a tifare in tribuna e sugli spalti «l’unica società militante nel calcio professionistico della provincia di Varese».

Sono questi i principali tasti toccati nella conferenza stampa di oggi – giovedì 14 luglio – condotta dalla nuova vicepresidente Stefania Salmerigo e dall’addetto alla comunicazione Nicolò Ramella, ai quali si è aggiunta per qualche incursione estemporanea anche la presidente Patrizia Testa. La numero 1 del club non si è infatti tirata indietro, al contrario, ha alzato l’asticella per fissare la quota a una cifra significativa in quel di Busto: 800 abbonamenti, praticamente il doppio della media degli spettatori (circa 450) presenti la scorsa stagione allo stadio di via Ca’ Bianca fatta eccezione per il rush finale, quando la squadra doveva raggiungere la salvezza e ha agguantato in extremis i playoff.

Per raggiungere un numero così importante, la campagna è dunque stata studiata pensando a tutte le diverse categorie di tifosi: dai più piccoli, con la tessera Tigrotto 1919, passando per le donne, fino agli over 65. Rispetto alla scorsa stagione non ci saranno più le “giornate bianco-blu”; anziché le 17 partite nel pacchetto degli scorsi anni le riduzioni saranno dunque distribuite su tutte le 19 partite casalinghe di “regular season” con sconti complessivi da quasi 200 euro rispetto al costo dei singoli biglietti, come nel caso dell’abbonamento in tribuna centrale (-11 euro rispetto alla stagione 2019/20) e in particolare per gli over 65, categoria il cui abbonamento vede un abbassamento di 7 euro rispetto all’annata 2019/20.

“La Pro Patria è per sempre”

«Dopo aver vissuto il lockdown, gli stadi chiusi e tante limitazioni, tornare allo “Speroni” deve tornare ad essere un segno distintivo di un bustocco doc – spiegano Salmerigo e Ramella -. Come bere un caffè, come avere l’acqua sulla tavola, come svegliarsi la domenica mattina e non pensare ad altro: oggi gioca la Pro». Per questo motivo il claim scelto è “La Pro Patria è per sempre“ e ha come immagine le mani di una famiglia, impreziosite dagli anelli col simbolo dell’infinito, che rappresentano le diverse categorie a cui si rivolge la campagna abbonamenti.

«Non ci sono più scuse quest’anno – conclude Salmerigo -, abbiamo tanto lavorato per riportare le persone allo stadio. Vogliamo spendere qualche parola però anche chi c’è sempre stato, tifosi che vanno ringraziati e premiato, anche con l’occasione di portare amici allo Speroni. Inoltre stiamo organizzando collaborazioni per portare anche quest’anno i bambini allo stadio mentre per gli abbonati possiamo anticipare che ci sarà una sorpresa alla prima gara di campionato, ma appunto è una sorpresa e al momento preferiamo non svelare oltre».

“800 abbonamenti sarebbe il giusto sostegno da parte della città”

«Con i nuovi prezzi non raggiungere gli 800 abbonamenti sarebbe una forte delusione personale – ha commentato Testa ribandendo che il botteghino alla stadio rimarrà chiuso nelle ore precedenti alla partita -. Stiamo parlando di meno dell’1% della cittadinanza, non chiediamo la luna ma quello che rappresenterebbe il giusto sostegno da parte dei tifosi. Per Busto Arsizio la Pro Patria è una certezza, quando si tratta di fede, come quando ci si organizza per un concerto, i biglietti si acquistano anche con mesi di anticipato e non pochi minuti prima della partita».

Un numero importante, quello fissato dalla società per invertire il trend negativo dell’ultima, difficile annata, nella quale, tuttavia, diversi fattori – come la breve parentesi di Sgai e la campagna abbonamenti aperta solo a stagione in corso a causa della pandemia – non hanno aiutato a staccare biglietti e vendere abbonamenti. Ma come ribadito da Testa già nella conferenza stampa di insediamento “il passato deve rimanere alle spalle, è tempo di voltare pagina”.

IMPORTANTE Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario essere in possesso della SUPPORTER CARD (Tessera del Tifoso). Saranno considerate valide anche le Supporter Card sottoscritte per altri Club. Il rinnovo o l’acquisto delle tessere sarà attivo in parallelo con la Campagna Abbonamenti. Il botteghino dello stadio Carlo Speroni è aperto da martedì a venerdì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12

(il listino degli abbonamenti)

(i singoli biglietti)