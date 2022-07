A Luino rimandata l’apertura del Luna Park

L’apertura prevista per questa sera, venerdì 8 luglio, dell’attesissimo Luna Park di Luino nell’ex area Visnova, è stata rimandata a data da destinarsi.

Questo a seguito di un esposto fatto da un cittadino luinese ad ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) sembrerebbe per la presenza nell’area di due silos contenenti gasolio, svuotati e messi in sicurezza però già giovedì mattina, 7 luglio.

L’azienda, essendo l’area privata e attualmente soggetta ad un procedimento di bonifica, si è subito mobilitata per richiedere al Comune di Luino una serie di documenti al fine di poter procedere alle dovute verifiche.

«Ma oggi pomeriggio essendoci stati sia i nostri che i loro uffici chiusi, su indicazione di Arpa siamo stati costretti a rinviare l’apertura. In ogni caso – ha detto la vicesindaca Antonella Sonnessa – ci siamo subito attivati perché ci rendiamo conto dell’enorme disagio provocato ai giostrai che perderanno un weekend di lavoro».

«Ci teniamo a comunicare che non è colpa nostra – hanno infatti spiegato i giostrai – siamo molto mortificati per quanto accaduto. Ci auguriamo che si risolva tutto il più presto possibile».

Nuovi aggiornamenti sull’apertura del Luna Park perverranno martedì 12 luglio.