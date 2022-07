Mario Dervishi è un nuovo giocatore della Castellanzese.

Attaccante classe 1999 nel corso della sua carriera colleziona numerose presenze in Eccellenza e anche in Serie D, vestendo le maglie di Verbano, Vogherese, Biellese e Stresa solo per citarne alcune.

Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Verbano, con cui ha trovato la gioia del gol per ben 13 volte.

Un innesto che assieme a Cocuzza e Ibe porterà ancora più esperienza e velocità al reparto avanzato.