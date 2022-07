Mastini, un’altra conferma in difesa: ha firmato Alex Bertin

L’infortunio che gli aveva impedito di prendere parte alle partite di playoff sul finire della stagione scorsa ha acceso in Alex Bertin la voglia di rivincita. E così il 24enne difensore nativo di Pinerolo ha deciso di proseguire la sua carriera nel mondo dell’hockey ancora con addosso la maglia dei Mastini Varese.

Un modo per “riprendere il discorso dove si era interrotto”: nella scorsa stagione regolare Bertin aveva giocato 24 partite con tre gol e altrettanti assist ma nell’ultimo match prima dei playoff si era fatto male ed era stato costretto a un periodo di riposo e terapie lontano dalla pista.

«Ci si allena nove mesi per quel mese di playoff ma l’infortunio mi ha impedito di giocare la fase più emozionante della stagione. Vorrei ripartire da qui: ora sto bene, desidero iniziare il prima possibile perché ho una grande voglia di riscatto personale. A Varese ho cominciato un percorso un paio di stagioni fa e voglio continuare cercando di puntare in alto anche perché non ho ancora smaltito totalmente la delusione per non aver potuto aiutare la squadra nel momento chiave dell’intero campionato».

Bertin, tra l’altro, si trasferì a Besancon dove conobbe alcuni anni fa coach Devèze e Francis Drolet e si è calato molto bene all’interno dello spogliatoio giallonero. «Tutti mi hanno accolto molto bene e mi sono sentito inserito in un ambiente molto famigliare in cui sono ancora oggi con tanta gioia.Questi due anni sono stati una grande sfida e mi hanno migliorato sotto il profilo della resilienza: fare avanti indietro per allenamenti e partite non è stato facile, né dal punto di vista logistico né da quello fisico e sanitario. Quest’anno sarà diverso».

Bertin guarda avanti anche sul lato tecnico: «Dovrò cercare di migliorare il mio gioco in fase offensiva e mi allenerò tanto proprio per perseguire questo obiettivo. Vorrei incrementare il mio score ed essere più incisivo in avanti. E desidero dedicare un pensiero particolare a Carlo Bino che è alla sua prima esperienza da presidente della HCMV Varese e ha creduto tantissimo in me, facendo davvero tantissimo affinché io potessi proseguire la mia avventura nell’hockey con i Mastini».