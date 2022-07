Una passeggiata sulla ciclopedonale del lago di Comabbio con Alfa

Una giornata dedicata a bambini e famiglie con una passeggiata di 4 chilometri che si concluderà con merenda e spettacolo per bambini

Una passeggiata lungo la pista ciclopedonale del lago di Comabbio per scoprire le bellezze del territorio e, per i più piccini, giochi “ecologici”, merenda offerta dal sindaco e spettacolo teatrale conclusivo. Il tutto a Mercallo, sabato prossimo 9 luglio, con inizio alle 15.30 e ritrovo all’area di via Lago (con parcheggio).

L’evento è organizzato da Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese, e fa parte del progetto “L’Acqua Siamo Noi”, che vede la collaborazione di Legambiente e la partnership di WWF Insubria, Green School e il Club Europeo Ispra.

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile prenotarsi, collegandosi al sito di Alfa all’indirizzo

https://www.alfavarese.it/lacquasiamonoi/.

Nel dettaglio, il pomeriggio comincerà con la camminata, adatta a tutti, di circa 4 chilometri andata e ritorno lungo la pista ciclopedonale, con un esperto che illustrerà caratteristiche e biodiversità presenti sul bacino e le sue rive. Nell’area di ritrovo, come sempre, ci saranno i “Riciclattoli” di Legambiente, giocattoli costruiti con materiale riciclato. Al ritorno dalla camminata, per i piccoli, una merenda a base di pane miele e marmellata offerta dal sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo e in collaborazione con “Merenda Sballata”, il progetto che punta a sensibilizzare sull’importanza di fare una spesa senza imballi usa e getta.

Infine, alle 18.30, con lo spettacolo “L’autogrill degli Uccellini – ovvero Le Straordinarie Avventure di un Aspirante Ornitologo” di Teatro del Sole, un viaggio fantastico tra nidi, strani personaggi e storie avvincenti. In caso di maltempo la camminata sarà annullata. Lo spettacolo si terrà ugualmente, ma alle ore 14.30, in una sala polifunzionale.