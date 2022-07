I Patrini Malnate non sbagliano nel recupero con i Blind Fighters

Era una partita da non fallire e i Patrini Malnate non hanno tradito le attese: sul c campo di casa la formazione varesotta si è imposta con un netto 19-0 sui Blind Fighters nel recupero della 4a giornata di campionato di baseball per atleti non vedenti.

I fiorentini sono giunti sul diamante di Malnate rimaneggiati (appena quattro uomini in campo) e non sono riusciti a contrastare i Patrini scesi in campo con Casale, Trombini, Raddiri, Rosafio e Burgio titolari e con Michelangelo Agnello subentrato negli ultimi due inning. La partita è sempre rimasta sotto controllo della formazione di casa che ha festeggiato anche alcune prodezze personali come i fuoricampo su basi piene realizzati da Casale, Agnello e Rosafio. Da segnalare che la prima palla del match è stata consegnata alla sezione di Malnate dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Con questo successo quindi, i Patrini rimangono in lotta per il primato in classifica assieme alla Fortitudo Bologna WS e ai Lampi Milano quando all’orizzonte si profila la pausa estiva del torneo.

L’appuntamento è infatti per il prossimo 11 settembre quando al “Leoni” di Bologna i Patrini sfideranno proprio la Fortitudo per uno scontro al vertice che sarà un vero e proprio match di cartello con il pronostico più che mai incerto.