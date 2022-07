Riaprono i cantieri a Castelseprio, visite guidate al sito archeologico

La visita parte dall’area archeologica di Castelseprio: appuntamento per il 12 luglio, alle 16.00

Riaprono i cantieri a Castelseprio, sito simbolo del medioevo europeo. A luglio l’università Cattolica di Milano guidata dal prof. Sannazaro, indaga le abitazioni del borgo, ed in particolare un insieme di edifici a più vani e diverse fasi di utilizzo; allo stesso tempo prosegue l’indagine sulla fasi di epoca gota dell’abitazione privilegiata ubicata entro le mura del castrum.

Questa di luglio è una nuova campagna di scavo archeologico che si aggiunge e quelle di altre due università – Chieti e Padova – che operano nell’ambito del progetto Castelseprio, centri di potere, avviato nel 2021 e coordinato da Gian Pietro Brogiolo.

Nell’area dell’abside e presbiterio della Basilica di San Giovanni a Castelseprio la ricerca è condotta dall’Università di Padova: la prof.ssa Alexandra Chavarria guida un team di professionisti e studenti di ambito internazionale che tornerà a Castelseprio a fine agosto. Nelle scorse settimane hanno già lavorato sul sito l’università di Chieti ed un gruppo di ricerca guidato dalla prof.ssa Caterina Giostra rispettivamente sull’edifcio identificato come Casa Piccoli e sulla cosiddetta Casa Torre, La visita guidata è adatta a tutti e ti propone sia la conoscenza delle vicende del sito archeologico nel suo complesso, sia il dialgo con l’equipe dell’Università Cattolica per seguire da vicino il lavoro archelogico e vivere in diretta il lavoro dello scavo archeologico.

Il punto di ritrovo è il parcheggio dell’area archeologica in via Castelvecchio 1513 a Castelsperio (VA).

Il costo include: la visita guidata e l’incontro con l’equipe archeologica a Castelseprio. Per informazioni: cell. 328.8377206, email a info@archeologistics.it