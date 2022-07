Sabato 30 luglio all’Ippodromo Le Bettole di Varese arriva il Criterium

Gara di categoria Listed Race, unica in calendario con questa denominazione, 1500 metri in pista in erba, per puledri di alta qualità che vedrà alla partenza alle 22. Sei le corse in programma, intitolate a diversi imprenditori come Luigi Orrigoni e Giovanni Borghi

Se il Gran Premio Città di Varese di fine agosto è l’appuntamento più importante per l’Ippodromo Le bettole di Varese per motivi mondani, il Criterium intitolato alla memoria di Virginio Curti di sabato 30 luglio è senza dubbio un appuntamento di primissima categoria per quanto riguarda l’aspetto agonistico.

I PRONOSTICI DI JACOPO D’ELIA

Le più attese sono femmine e rispondono ai nomi di Edith dei Grif e di Kinkawa. La prima è la scelta di Bruno Grizzetti (vincitore della passata stagione con Some Respect), un’erede di Sakhee’s Secret che ha corso tre volte in carriera, una vittoria all’esordio poi un secondo nel Crespi e quarta nel Primi Passi. Ha testato il tracciato sabato scorso durante la riunione con un’uscita pubblica piuttosto tranquilla, una sorta di warm-up per conoscere meglio la pista. Kinkawa invece ci ha appena vinto, nel Terzaghi per l’esattezza, la principale prova di preparazione. La figlia di Camacho sellata da Diego Dettori lo ha fatto con uno stile particolare, un mix di carattere e inesperienza, mostrando tuttavia un motore notevole e una certa classe. Difficile scegliere tra le due visto che non si può assolutamente parlare di match. L’ospite tedesca Sienna è una rivale da non sottovalutare, nonostante sia terminata dietro nel Primi Passi palesando difficoltà a seguire un’andatura forsennata facendo intendere chiaramente di fare più distanza. Il suo mentore Ralf Rohne conosce bene la forma italiana e, specie nel periodo estivo, schiera le sue pedine in particolare sul tracciato meranese. Piuttosto singolare invece la scelta di Alduino Botti che presenta il solo Leoni di Sicilia. Il figlio di Le Vie Infinite è reduce da un secondo posto promettente all’esordio napoletano ed è chiamato ad un tentativo, se vogliamo velleitario, contro soggetti più esperti e smaliziati. Gli altri tre protagonisti hanno ruolo di soprese ma non impossibili, visto che Dream of Reality e Sopran Blakey hanno seguito Kinkawa nell’ingaggio citato sulla pista e Passacaglia ha vinto una maiden a Varese mostrando progressi e limiti da decifrare.

Sei le corse in programma sabato 30 luglio, intitolate a diversi imprenditori che hanno fatto la storia del mondo economico varesino come Luigi Orrigoni patron di Tigros e Giovanni Borghi della Ignis.

Prossimo appuntamento martedì 2 agosto alle 19.30.