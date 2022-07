Fare Teatro insieme, con mamma e papà a Gazzada

Più che un corso un laboratorio di teatro per sperimentare insieme nuovi linguaggi, genitori e figli insieme. Questo in senso di Teatro insieme, la proposta per la coppia adulto e bambino promossa dalla Biblioteca di Gazzada Schianno alle famiglie nei pomeriggi di martedì 12 e 19 luglio 2022.

Il corso, ad ingresso libero e gratuito, è organizzato da Progetto Zattera Teatro con il Patrocinio del Comune di Gazzada Schianno e la collaborazione della Biblioteca.

Un laboratorio che, partendo dal gioco e dall’improvvisazione, stimola i genitori ed i bambini a muoversi insieme, mano nella mano, all’interno di racconti famigliari o casuali sogni nascosti nell’armadio o viaggi nella fantasia dell’attore che c’è a casa, sperimentando nuove forme di relazione e gioco.

“Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che è in sé”

Pablo Neruda

Si tratta di un breve corso di teatro per bambini e adulti, per creare un incontro ludico con il proprio genitore, o con il proprio figlio attraverso la comunicazione non verbale e la gestualità delle regole teatrali.

Corso di Teatro TEATRO INSIEME

Martedì 12 e 19 luglio 2022

dalle 16.30 alle 18.30

Presso la biblioteca di Gazzada Schianno (VA).

Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: www.progettozattera.com oppure 338 7547484 (Martin Stigol).