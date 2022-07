Voglia di teatro, con spettacoli e laboratori per bambini dai 3 anni

Tre spettacoli (tutti gratuiti) e un laboratorio teatrale sono gli ingredienti di Voglia di Teatro, la mini rassegna di attività teatrali per bambini dai tre anni in su e per le loro famiglie, promossa dal Progetto Zattera per il mese di luglio.

Le attività sono tutte concentrate tra martedì 19 e venerdì 22 luglio, tra Gazzada Schianno e Varese, grazie al patrocinio delle due Amministrazioni comunali e della Biblioteca civica di Gazzada Schianno e al contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto.

Di seguito il programma completo.

Martedì 19 luglio, dalle ore 16.45 alle 18.30

in Biblioteca a Gazzada Schianno

TEATRO INSIEME

Laboratorio di Teatro per un adulto e un bambino

Martedì 19 luglio, ore 20.45

a Villa Streens a Gazzada Schianno

CAREZZA PER UN GIGANTE

Lettura teatrale della fiaba a cura di Martin Stigol, accompagnato dal concerto del Corpo musicale Santa Cecilia

Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione

Mercoledì 20 luglio, ore 20.45

ai Giardini Estensi di via Sacco, a Varese

IL SIGNOR AQUILONE

Spettacolo portato in scena dalla compagnia Teatro ridotto di Bologna

Ingresso libero

Venerdì 22 luglio, ORE 20.45

ai Giardini Estensi di via Sacco, a Varese

IL SIGNORE TIGRE TIGROTTO E ALTRE STORIE DI ANIMALI

Spettacolo di e con Martin Stigol

Ingresso libero

Per maggiori informazioni scrivere a promozionezattera@libero.it oppure 338 7547484.