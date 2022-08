Cadavere all’ex Cantoni di Saronno. L’allarme lanciato da un senza fissa dimora

È stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 agosto il cadavere di un uomo all’ex Cantoni di Saronno, una delle aree industriali dismesse presenti in città.

Si tratta del corpo di un senza fissa dimora, classe 1971, di origini albanesi. Il cadavere è stato individuato all’interno dell’ex area industriale da un altro senza fissa dimora, che ha lanciato l’allarme. Sul posto carabinieri e soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 51enne.

Da una prima ricostruzione, sembra che l’uomo sia deceduto in seguito ad una accidentale caduta da un’altezza di circa 5 metri all’interno di un vano seminterrato e attraverso una botola aperta. Al momento non c’è quindi un’ipotesi di reato ed è escluso il coinvolgimento di terze persone. L’autorità giudiziaria ha predisposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, di cui era stata denunciata la scomparsa da alcuni conoscenti lo scorso 20 luglio, ma del quale non si avevano più notizie dall’8 luglio scorso.

L’ex Cantoni è un’area di circa 94 mila metri quadrati collocata a nord di Saronno. Nei prossimi anni sarà oggetto di interventi di radicale conversione, mentre oggi è luogo di ritrovo per senza fissa dimora del circondario.