Commette due furti in 20 minuti, arrestato dai Carabinieri a Cerro Maggiore

Due furti in 20 minuti e poi le manette ai polsi. Si è chiuso nel giro di poche decine di minuti il pomeriggio assurdo di un 41enne residente a Canegrate che ieri (martedì) è stato arrestato dai Carabinieri a Cerro Maggiore. L’uomo, disoccupato e tossicodipendente con diversi precedenti specifici, è apparso questa mattina davanti al giudice Cristina Ceffa del Tribunale di Busto Arsizio con l’accusa di furto e furto con strappo.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Cerro Maggiore, infatti, prima sarebbe entrato in un appartamento dove ha rubato un televisore che ha poi abbandonato per strada e, pochi minuti dopo, è entrato in una tabaccheria dove ha sottratto una stecca di sigarette. Grazie alle videocamere di sorveglianza del tabacchino e alla descrizione fornita dalla vittima del furto i carabinieri ci hanno messo poco ad individuarlo con ancora la stecca di sigarette addosso.

Questa mattina l’uomo, apparso molto agitato, ha negato di essere l’autore dei due reati nonostante sia stato trovato con le sigarette addosso e non ha potuto evitare la convalida dell’arresto e gli arresti domiciliari.