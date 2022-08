Dramma in mare a Nardo’, 19enne di Legnano cade dagli scogli

Dramma a Nardo’ con sfortunato protagonista un giovane legnanese di 19 anni. Il ragazzo, come riferisce la testata online Portadimare.it, sarebbe caduto oppure si sarebbe tuffato da uno scoglio riportando alcuni traumi.

Al porto di Santa Caterina sono intervenuti un equipaggio del 118 e i soccorsi della guardia costiera che hanno trasportato il 19enne in ospedale. Non e’ in pericolo di vita.

Fonte e immagine da Portadimare.it